Fedez torna in SIAE e presenta il format SIAE racconta

(Di lunedì 20 novembre 2023)lascia Soundreef e annuncia il suo ritorno inlanciando unin quattro puntate In una Instagram stories pubblicata oggi,annuncia il suo ritorno ine lancia, unin collaborazione con. Il progettoparte domani e si articola in quattro puntate. Ilpuò essere seguito sui canali social di: YouTube, Facebook, LinkedIn, X e Instagram. Le parole dicheil progetto «Inaugureremo questo nuovochiamato ...

Dopo le firme raccolte per il Bonus psicologo - Fedez torna a incalzare il ministro della Salute - Orazio Schillaci : «Chiediamo uno psicologo di base ogni cinque medici di base - perché la salute mentale è importante tanto quanto la salute del nostro corpo. E che venga istituito ufficialmente lo psicologo nelle scuole»

Psicologo a scuola, la battaglia di Fedez continua: 'I fondi sono una miseria, c'è ancora tantissimo da fare'

a parlare di un tema a lui caro: la salute mentale. Recentemente, su Instagram, ha rilanciato l'importanza di considerare la salute mentale un diritto fondamentale. Il cantante, ...

MILANO - In un'Instagram stories pubblicata oggi, Fedez annuncia il suo ritorno in Siae e lancia “Siae racconta”, un format in collaborazione con Siae.

5 dicembre: Fedez incontra Matteo Fedeli. Il Direttore Generale più giovane della storia di SIAE racconta in che modo la Società è cambiata negli ultimi dieci anni, e in che direzione ha investito la ...