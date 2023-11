Fedez spiazza tutti | la decisione sulla carriera e l' importante novità

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 novembre 2023)a sorpresa di, che ha annunciato di lasciare la Soundreef per tornare in Siae. Con l'occasione lancia 'Siae racconta', un format in collaborazione con la Società. «Inaugureremo questo nuovo format chiamato 'Siae racconta' - spiega- in cui intervisterò grandi autori della musica italiana, persone che lavorano in Siae, per capire come la Società sia migliorata rispetto al passato e che cosa fa per tutelare gli autori e i compositori». Il rapper parla anche del suo passaggio di qualche anno fa a Soundreef: «Per anni sono stato in contrapposizione a Siae, sono stato il primo artista in Italia ad andarsene dalla Siae e a rompere quello che veniva chiamato 'monopolio'. Ero fermamente convinto di quella scelta allora, ed è una scelta che rifarei perché credo che aprire al libero mercato avrebbe potuto portare ...