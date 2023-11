Fedez finito in tribunale | accuse pesantissime | è successo l’impensabile | Retroscena inaspettato

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il rapper milanese ènei guai: ecco cosa è accaduto anegli ultimi mesi molto turbolenti per lui. Muschio Selvaggio, il popolare podcast nell’app di Apple condotto dae Luis Sal, dall’anno di debutto nel 2020 è diventato l’intrattenimento più seguito nel nostro paese. Va in onda quotidianamente dalle 18:45 alle 19:00 per trattare diversi argomenti su cultura, società, lifestyle, salute, arte, ed in ogni puntata viene invitato un noto ospite che tra interviste, giochi, scherzi, approfondimenti, rendono questo format interessante ma anche divertente con punte di imprevedibilità. Ma improvvisamente Luis Sal non si è più visto nelle puntate successive, e nonostante le critiche degli ascoltatori su questa imprevista vicenda,ha continuato da solo, talvolta facendosi affiancare da ...