Federica Pellegrini e la promessa alla figlia dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin | «Ti costringerò a essere libera»

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 novembre 2023) «Tia sentirtiad ogni passo». Parole, queste, chededica a suain arrivo, all’indomani del ritrovamento del corpo della 22enne, uccisa dal suo ex compagno Filippo Turetta, arrestato in Germania, a pochi chilometri da Lipsia. Un cuore spezzato e una rassicurazione: «Mai come oggi… Spero di riuscire a proteggerti… A renderti forte… A insegnarti a saper scegliere… Ma soprattutto tia sentirtiin ogni passo… Per tutto il resto ci pensa papà, tranquilla», si legge su Instagram della campionessa di nuoto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...