FC 24 – FC Pro Live | tutto quello che devi sapere!

(Di lunedì 20 novembre 2023) Con la consueta schermata di avvio di Ultimate Team EA Sports ha annunciato l’arrivo, a partire da venerdì 17 novembre, di una promo inedita, denominata FC Pro! Si tratta di una novità assoluta, resa ancora più speciale dal fatto che questo sarà il primo evento di Ultimate Team strettamente legato al mondo degli eSports con il rilascio di carte dinamiche, ossia in grado di aumentare di overall, che riceveranno degli upgrade in base alle prestazioni dei Pro Player qualificati al torneo competitivo FC Pro Open Ad ognuno dei 20 Pro Player qualificati sarà associata la card FC Prodi un calciatore ed in base ai risultati che ognuno di loro otterrà nel torneo verranno aggiornate ricevendo non solo upgrade di valutazione overall ma, in alcuni casi, anche con l’aggiunta di nuovi Playstyles, ruoli alternativi o, per la ...