Falcke | l’inquinamento minaccia lo spazio | serve una legge comune

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 novembre 2023) Appello del Premio Balzan 2023 a difesa del patrimonio collettivo Berna, 20 nov. (askanews) –una regolamentazione internazionale per preservare lodal: è l’auspicio che Heino– premio Balzan 2023 – esprime in merito ai fenomeni di inquinamento spaziale che derivano dalle attività umane.– professore di Radioastronomia all’Università di Nijmegen e ricercatore al Max Planck Institute di Bonn – con i suoi studi, nel 2019, ha permesso all’umanità di visualizzare per la prima volta l'”orizzonte degli eventi”- la zona intorno a un buco nero della Galassia M87.dello, per lui, non è solo un pericolo per i suoi studi, ma unaconcreta al patrimonio di tutta l’umanità. “C’è una ...