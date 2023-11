Facebook | cosa c' è dietro le pubblicità false dei vip

(Di lunedì 20 novembre 2023) I volti di Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni e altri personaggi noti vengono sfruttati per promuovere piattaforme truffaldine di trading online

"Non autorizzo". Rispunta la bufala social su Facebook : ecco cosa c'è dietro

La squadra italiana femminile di cybersecurity ha ottenuto il secondo posto in una importante competizione europea

Facebook a pagamento e foto senza diritti, cosa c'è di vero Money.it

Facebook, Instagram e WhatsApp vogliono i soldi o i dati Cosa sta ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Giulia Cecchettin, la sorella: “Fin dall’inizio avevo capito cosa era successo”

Deborah Spinelli e quei tabù legati al ciclo mestruale di cui le donne sportive devono liberarsi

Nell'attività sportiva femminile ci sono ancora «limiti» imposti da una percezione sbagliata delle mestruazioni. Una triatleta, web star della divulgazione, sta sostenendo la nuova campagna di sensibi ...