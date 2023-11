F1 | a Las Vegas la Ferrari aggiunge un altro poco di zucchero per buttare giù l’amara pillola 2023

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) Cara, stai diventando monotona. Lasè un contesto nato e sviluppato esclusivamente attorno al concetto di intrattenimento. Casinò, spettacoli, business dei matrimoni con le cerimonie più stravaganti. Tutto, nella città del Nevada, ruota attorno al divertimento e allo svago. Per, quanti film e serie TV hanno avuto ‘Sin City’ come set e motore dell’azione? Generi e trame di ogni sorta sono stati sviluppati attorno a questo autentico Paese dei Balocchi. La Scuderia di Maranello non riesce però a cambiare in alcun modo la trama dei propri weekend. Di tanto in tanto si assiste a qualche variazione sul tema, ma la costante è una sola. In gara finisce per soccombere alla Red Bull. Almeno quella di Max Verstappen, ieri implacabile come Pac-Man nel fagocitare tutti i fantasmini che si è trovato davanti, concludendo l’opera ...