Europee, Bonaccini (Pd): 'Penso solo all'Emilia Romagna, dal governo solo un quarto dei risarcimenti...'

Discorsi su una possibile candidatura alle prossimenon è in agenda. Lo ha dichiarato lo stessoin un'intervista alla Stampa. "In questo momento c'è una sola priorità per me e si ...

Bonaccini: "Penso all'Emilia-Romagna, non alle Europee. Il governo ... Partito Democratico

Internazionalizzazione, big data e digitale: Bonaccini presenta a ... Regione Emilia Romagna

Europee, Bonaccini (Pd): "Penso solo all'Emilia Romagna, dal governo solo un quarto dei risarcimenti..."

Stefano Bonaccini sulle prossimo elezioni europee: «In questo momento c'è una sola priorità per me e si chiama Emilia-Romagna».

Giravolta Pd, adesso per i Dem 'non fa gli interessi di Modena'

Imbarazzante segnale nei confronti delle ripetute promesse del governatore emiliano Bonaccini. La società che deve realizzarla è guidata da Emilio Sabattini ...