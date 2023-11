Esule dall’Urss | ora deve guardarsi dal pol corr

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 20 novembre 2023) "Avevo 17 anni quando il sistema sovietico cadde nella mia Estonia. Avevo passato tutti quegli anni a padroneggiare la regola principale per sopravvivere nell’Unione Sovietica: erano necessarie due identità separate” scrive Heli-Liis Võrno sullo Spectator. “Una per la casa e le persone di cui ti fidavi, l’altra per i luoghi pubblici: sapevamo che davanti agli estranei o a certi parenti semplicemente non parlavi di alcuni argomenti. Se seguivi le regole e mantenevi separate le due identità, potevi sopravvivere e persino prosperare. Ma se confondevi i due mondi, guai a te… Sono arrivata nel Regno Unito, dopo un decennio in Asia, pienamente fiduciosa di entrare in un’altra società libera. Potevo, entro limiti ragionevoli, dire quello che volevo a chi volevo. Avere opinioni diverse, post-sovietiche, da qualcun altro non era stato un problema: discutevamo e finivamo con un compromesso o ...