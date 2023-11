Errori di Prezzo | il cambio di paradigma degli acquisti

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 novembre 2023) Con l’arma del risparmio Roma, 20 nov. (askanews) – Le leggi del mercato sono rigide e immutabili: è la domanda chedetermina l’offerta. Ma se fosse l’offerta a creare gli acquirenti? Se ilcanonico venisse stravolto in nome di un modus operandi capace di rendere il risparmio l’unico elemento da considerare negli? È un’idea che ha stuzzicato Salvatore Russo e Danny Pivanti, i founder didi, una scommessa che si è trasformata in una solida realtà. L’idea alla base di questo nuovo approccio è quella di mettere in primo piano il concetto del risparmio, sfruttando al massimo le offerte che possono variare fino al 90% rispetto alstorico del prodotto. “L’essenza didirisiede nella cacciaagli ...