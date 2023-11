Era mio padre | una storia vera ha ispirato il film con Tom Hanks?

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ilcon TomEra mioè parzialmente basato su una. Sam Mendes ha adattato l’ omonima graphic novel dello scrittore Max Allan Collins e del disegnatore Richard Piers Rayne, ambientata nel 1931 e che include alcuni personaggi noti della, come Frank Nitti, Al Capone ed Eliot Ness. Inoltre, il personaggio di John Rooney (interpretato da Paul Newman) èa John Patrick Looney, un boss della mafia di Rock Island, Illinois, dei primi del Novecento. È interessante notare che il materiale di partenza originale prende in prestito in modo significativo dalla vita reale in termini di personaggi e trame. In un’intervista del giugno 2002, Collins ha rivelato di aver giocato con il tempo per aggiungere diversi tocchi storici alla trama. Ad ...