Ennesimo episodio di microcriminalità | Atzori | “Il problema c’è ed è reale | mai una soluzione risolutiva seria”

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 20 novembre 2023) Caserta. Un altrodi violenza si registra a Caserta. È notizia di pochi giorni fa il pestaggio avvenuto in via Falcone ai danni di un giovane diciottenne, a quanto pare picchiato da coetanei, che sarebbe stato portato successivamente al pronto soccorso a causa di ferite in diverse parti del corpo. L’atto di violenza in città e c’è chi ha addirittura il coraggio di dire che Caserta non abbia un “cronicizzatodi sicurezza”. Troppo spesso sentiamo notizie del genere ed ancor di più sono quelle che passano inosservate e delle quali nessuno, che non viva quotidianamente la città, se ne accorge. Mai una parola dalle istituzioni cittadine nel merito, mai misure che cerchino di essere risolutive per questatica che, mi dispiace per qualche cieco amministratore, esiste ed è ...