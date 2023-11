Empoli-Sassuolo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 20 novembre 2023) Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I toscani vogliono continuità dopo l’ultima vittoria, mentre gli emiliani hanno bisogno di lasciare le zone basse della classifica.Vssi giocherà domenica 26 novembre 2023 alle ore 15 presso lo stadio Castellani.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani hanno ritrovato il sorriso grazie alla vittoria colta nell’ultimo turno a Napoli, dopo due sconfitte consecutive. La squadra di Andreazzoli è ora quart’ultima con dieci punti, e spera di ripetersi nuovamente contro gli emiliani per incamerare altri tre punti fondamentali per la salvezza. Periodo delicato per i neroverdi, reduci dal pareggi casalingo contro la Salernitana e a secco di vittorie da sette turni. La classifica sta iniziando a ...