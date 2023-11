Elly Schlein come Churchill | l' ultimo delirio su La Stampa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Di primo acchito, di fronte alla rassegnadi ieri mattina, mi è venuto il serio dubbio di aver ecceduto col vino la sera prima. Editoriale in prima pagina de La, a firma del neodirettore Andrea Malaguti, nominato per sterzare dalla partigianeria radical di Massimo Giannini. E infatti l'equilibrato titolo è: “Meloni, Atreju e il momentodi”. Il momentodi. Avvicino lo schermo, scuoto il capo per placare eventuali cali di lucidità, focalizzo le lettere, faccio lo spelling perché, che diamine, non viviamo dentro un pezzo di Libero, il direttore del (fu) quotidiano della borghesia sabauda non può arrivare a scavalcare Marco Furfaro in zeloiano. Niente da fare, c'è scritto ...