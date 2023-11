Elezioni Provincia di Caserta 2023 | depositata la lista “Prima la provincia di Caserta”

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 20 novembre 2023). Questa mattina, di buon ora, abbiamo depositato laladi” per ledi. Ora tutti a lavoro per supportare e far votare i nostri candidati (Piccirillo Luigi, Caimano Maria, Chianese Antonio, De Santis Giuseppe, Norcia Laura, Rondello Antimo, Ruggiero Giovanna, Schiavo Fabio, Trepiccione Gaetano e Vegliante Anna ) e dare un segno di netta discontinuità nel consigliole. – Avv. Maurizio Del Rosso