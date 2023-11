Elezioni presidenziali in Argentina; vince l' ultraliberista Milei

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ribaltando il risultato del primo turno l'Javierè stato eletto come prossimo presidente dell'. L'di destra ha ottenuto il 55% dei voti contro il 44% del peronista Sergio Massa. «Oggi inizia la fine della decadenza. Iniziamo la ricostruzione e a voltare la pagina della nostra storia. Riprendiamo il cammino che non avremmo mai dovuto perdere. Finisce il modello dello stato che impoverisce e benedice solo alcuni mentre la maggioranza soffre. E' una notte storica, torniamo ad abbracciare l'idea della libertà» ha dettonel suo primo discorso dopo la vittoria

L’opposizione in Madagascar ha chiesto di boicottare le elezioni presidenziali

Elezioni presidenziali Russia 2024 - Peskov apre ad un nuovo presidente : “Sarà uguale a Putin” - la voce nei corridoi del deep state : "Non si ricandiderà - è morto ed è stato ibernato"

George Weah ha riconosciuto la sconfitta alle elezioni presidenziali in Liberia

Elezioni in Argentina - urne chiuse per il ballottaggio alle presidenziali : affluenza al 76%

Argentina, Javier Milei presidente: chi è l'anarco - capitalista con la motosega

L'outsider libertario Javier Milei ha messo ha vinto clamorosamente lein Argentina. Ora nel Paese sudamericano asfissiato da una crisi economica paralizzante si apre una nuova ...

Dalla vendita di organi al sesso tantrico: chi è Javier "El Loco" Milei

Per mesi Javier Milei è stato la scheggia impazzita delle elezioni presidenziali argentine, il “terzo incomodo” tra le due coalizioni tradizionali Juntos por el Cambio e Union por la Patria. Oggi con ...

Trump, Bolsonaro, Abascal, Musk. Chi esulta per il trionfo di Javier Milei in Argentina

"Congratulazioni caro Javier Milei per la tua grande vittoria alle elezioni presidenziali argentine. Oggi si apre per gli argentini e per tutta l'America Latina un cammino di futuro e di speranza, che ...