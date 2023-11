Elezioni Argentina 2023 | Milei vince ballottaggio | sarà presidente

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – Javierildelleine diventa il nuovo. Con l’86%% delle schede scrutinate, il candidato di Libertad Avanza è al 55,9%%, mentre Sergio Massa – candidato di Union por la patria – è al 44%. Massa di fatto ha già riconosciuto la vittoria dell’avversario. “L’ha un sistema democratico forte, trasparente, che rispetta i risultati”, che non sono “quelli che ci aspettavamo”. “Ho chiamatoper congratularmi con lui,ilargentino per i prossimi 4 anni”, ha detto Massa., anarco populista libertario di estrema destra, è noto come El Peluca (il Parrucca) per la sua folta chioma. E’ ...