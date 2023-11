Elezione Milei | le congratulazioni dei leader mondiali

(Di lunedì 20 novembre 2023) Diversisi congratulano con Javierper l’a presidente dell’Argentina. Trump: “Cambierà totalmente il paese“. Lula: “La democrazia è la voce del popolo”. Ma il presidente colombiano Gustavo Petro afferma: “Una notizia molto triste per l’America Latina”. Ledeiper l’diLe elezioni in Argentina si sono

Javier Milei: 'Oggi inizia la fine della decadenza argentina'

...04%), in un'storica e cruciale per il Paese. L'ultraliberista Javierè il nuovo presidente dell'Argentinaassumerà il suo mandato il 10 dicembre, nel quarantesimo anniversario ...

Elezioni Argentina, l'ultraliberista Milei è il nuovo presidente Sky Tg24

Elezioni in Argentina, Milei è il nuovo presidente: così «l’anarco-capitalista» ha sconfitto Massa Corriere della Sera

Vince Javier Milei: reazione positiva dei mercati

E in questo senso potrebbe essere letto il primo discorso da presidente in pectore del più radicale dei candidati ad aver vinto, in tempi recenti, un’elezione. Javier Milei è apparso di fronte al ...

Milei elimina 10 ministeri: il video (di agosto) in cui spiegava il suo programma di riforma per il governo

«Lo Stato non è la soluzione, lo Stato è il problema »: parte da questa affermazione il programma di Javier Milei, neo-presidente dell’Argentina, che si propone di riformare lo Stato. Ad agosto, scorr ...