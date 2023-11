“Eleonora | ora devo parlare” Giulia Cecchettin | la rabbia della sorella Elena a Storie Italiane

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023) Morte, l’intervista diDaniele alla. L’Italia tutta è ancora scossa dall’omicidio22enne scomparsa sabato 11 novembre insieme all’ex fidanzato. Proprio quest’ultimo, Filippo Turetta, è stato arrestato in Germania il giorno dopo del ritrovamento del corporagazza. Il giovane è accusato di omicidio volontario aggravato. Oltre al video dell’aggressione sul corpodonna sono stati trovati i segni di diverse coltellate e Turetta aveva con sé un coltello. Si attendono i risultati dell’esame autoptico in programma la settimana prossima, ma adesso è il momento del dolore e. In questi giorni ladi...