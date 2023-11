Eleonora Daniele a Elena Cecchettin | “Conoscevo la tua mamma | scusa la voce rotta” E la sorella di Giulia racconta | “Quando mio padre mi ha detto che non era tornata | avevo capito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) “Sai che io sono nata a Saonara. Ho un po’ laperché iola tua, conosco tuo zio, conosco tutta la tua famiglia dalla parte dei Camerotto… Come dire, ti sento un po’ famiglia anch’io”. Cosìa Storie Italiane parlando con, ladi, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Ladi, Monica Camerotto è morta nel 2022 a causa di un tumore. “Io voglio parlare alle altre ragazze dicendo di stare attente, però non è giusto che le altre ragazze debbano essere attente, nel senso che purtroppo nel momento in cui nasciamo come donne su questo pianeta siamo ...