Elena Cecchettin va in tv | ma il giudizio sul look e sul lutto è insopportabile

(Di lunedì 20 novembre 2023) A poche ore dalla notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Giulia, la sorella va in tv per denunciare e chiedere giustizia. Ma la reazione di molti utenti sui social fa accapponare la pelle

Elena Cecchettin : «Filippo disse a Giulia ?fermati con gli esami perché non possiamo non laurearci insieme?»

La famiglia di Giulia trasforma il dolore in lotta. Martedì un minuto di silenzio nelle scuole

"Il silenzio è inutile" aveva detto, la sorella di Giulia che non c'è più e proprio per questo motivo gli studenti della università di Padova , la stessa in cui la 22enne avrebbe dovuto laurearsi, stamattina non hanno ...

Omicidio di Giulia, la sorella Elena attaccata da Valdegamberi: «Disgustose le sue affermazioni, valutino i ma ilgazzettino.it

“Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”: chi è la poetessa Cristina Torre Cáceres

"Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima": chi è la poetessa Cristina Torre Cáceres, autrice della poesia virale in queste ultime ore.

Il retroscena di Elena Cecchettin sulla richiesta di Filippo a Giulia: "Non possiamo non laurearci insieme"

Giulia Cecchettin, la sorella Elena parla di Filippo Turetta a Storie Italiane (Rai1): nuove rivelazioni sul giovane studente ...