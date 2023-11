Elena Cecchettin | la rivelazione su Giulia | “Ecco perché lo aveva lasciato”

(Di lunedì 20 novembre 2023) Se dal primo momento la narrazione della famiglia(probabilmente consigliata da chi conduceva le indagini) era quella di non accusare Filippo Turetta ed invitare entrambi i ragazzi a tornare a casa, si è capito chealtro da dire. Fin dal primo giorno è andata contro la narrazione del bravo ragazzo: lei non voleva Filippo e, voleva soltanto, ed era cosìraccolto, nel tempo, confidenze della sorella che l’no spaventata. Tra queste anche quella relativa al motivo per cuilasciò Filippo: un episodio che, raccontato ora, allontana definitivamente l’immaginario collettivo dal ritratto del “bravo ragazzo”.Leggi anche: Filippo Turetta, parla la sua ...

La lettera - denuncia di Elena, sorella di Giulia: 'Turetta non è un mostro, è figlio sano del patriarcato'

Dopo la tragica notizia del ritrovamento del corpo senza vita d Giulia, la sorellaaveva scritto una semplice frase sui social: 'I love you' . Purtroppo Giulia è solo l'ultima vittima di una lista troppo lunga di donne uccise, molto spesso da ex gelosi ...

Elena Cecchettin contro Salvini: “Dubita della colpevolezza di Turetta perché bianco e di buona famiglia”. La… la Repubblica

Cecchettin, la lezione di papà Gino: "Non provo odio per Filippo, penso a Giulia"

"Non provo più nulla: né odio, nè rabbia per Filippo, penso alla mia Giulia che è andata e non c’è più". Sono le parole di Gino Cecchettin è il papà di Giulia la studentessa per il cui omicidio è stat ...

Giulia Cecchettin, la sorella Elena attaccata sul web (e dal consigliere Veneto): “Sei come Ilaria Cucchi”

ROMA – La politica irrompe nella tragica vicenda del femminicidio di Giulia Cecchettin. Dopo le polemiche a distanza tra il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e la sorella della vittima, Elen ...