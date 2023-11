Elena Cecchettin | “Filippo aveva già aggredito Giulia | se davvero l’amava perché ha voluto possederla?”

(Di lunedì 20 novembre 2023): “giàTurettagiàalcuni giorni prima dell’omicidio: lo ha rivelatodurante un collegamento con la trasmissione Dritto e Rovescio, in onda su Rete 4 nella serata di domenica 19 novembre. “stava cercando di staccarsi, ma non era facile: c’era una sorta di manipolazione” ha raccontato la sorella della vittima., poi, ha confermato cheTuretta diceva sempre di voler stare cone di non poter vivere senza di lei: “Sì, è così, e non è sano”....

Elena - la sorella di Giulia Cecchettin : "Quelli come Turetta non sono mostri - sono figli del patriarcato"

Dritto e Rovescio, il padre di Filippo sotto choc: "Diceva mi uccido ma..."

In collegamento c'era, la sorella di Giulia. "Filippo non è un mostro". Giulia, le parole della sorella Un gesto inspiegabile, secondo il padre: 'Ci deve essere qualcosa ...

Giulia Cecchettin, ministra Roccella dice che le madri devono educare i figli maschi al rispetto

La ministra ha anche risposto alla sorella di Giulia Cecchettin, Elena, che ha affermato che in Italia non c'è nessun posto in cui una donna può essere sicura: "Purtroppo non c’è un solo posto nel ...

Filippo Turetta, omicidio premeditato Gli elementi: i sacchi neri, il coltello, il nastro adesivo e i soldi

Filippo Turetta ha passato la prima notte in carcere ad Halle, in Germania, dopo essere stato arrestato mentre si trovava in auto, a fari spenti, sulla corsia d'emergenza dell'autostrada ...