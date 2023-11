Elena Cecchettin | chi è la sorella di Giulia | il rapporto col papà | le frasi sui social e la battaglia per le donne «Filippo un figlio della società patriarcale»

(Di lunedì 20 novembre 2023) Dal dolore immenso per laperduta tragicamente alla rabbia per i commenti dei politici sui; dall'ansia per la sorte di una 16enne scomparsa a poche decine di chilometri da casa sua...

Elena Cecchettin : “Lo Stato è complice perché non condanna apertamente questi episodi - non dice le cose che dovrebbe - non rende sicure le donne”

vuole che quello che è successo alla sorella Giulia "non sia stato invano". E dice che "tutte le donne sanno che devono stare attente a qualcosa. Il pericolo spesso è più vicino di ...

Giulia Cecchettin. Oggi in piazza ’Non Una di meno’

Scendere in piazza per ribadire l'inammissibilità di qualsiasi violenza sulle donne: è questo l'invito di 'Non una di meno Siena' in seguito all'omicidio di Giulia Checchettin. Una rivoluzione cultura ...

Ai Teatri di Vita si danza la tragedia ’Beauty of the Beast’

"Beauty of the Beast" è uno spettacolo di danza che esplora l'ambivalenza tra bellezza e bestialità del corpo umano, attraverso la riflessione sull'eredità russa e la realtà della guerra in Ucraina. U ...