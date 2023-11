Educazione sentimentale a scuola | Roccella | “Una legge bipartisan sull’affettività | occorre educare soprattutto gli uomini”

(Di lunedì 20 novembre 2023) La proposta della segretaria del Pd, Elly Schlein, di rendere obbligatoria l'all'affettività nelle scuole ha ricevuto attenzione immediata dalla ministra per la Famiglia, Eugenia. L'articolo .

Educazione sentimentale nelle scuole - Cortellesi : “Scandaloso non sia già prevista”. Sui social è dibattito : “Aboliamo l’ora di religione per fargli spazio”

Omicidio Giulia Cecchettin - numeri shock in Italia : uccise già 105 donne. La politica si interroga sull’introduzione dell’educazione sentimentale

Educazione sentimentale a scuola - sui social è dibattito. Una docente : “Sono disposta se insieme a figli ci vengono anche i genitori. Altrimenti non perdo tempo”

La reazione di Madame, il minuto di silenzio di Elodie, la vergogna di Pelù dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin

Non basta inserire una materia sull'a scuola, dobbiamo muoverci collettivamente verso il riconoscimento di sé e dell'altro, dobbiamo aver voglia di smettere di soffrire, ...

Educazione sentimentale a scuola, un’ora con psicologi e influencer, previsti 12 incontri annuali. Ecco il piano di Valditara Orizzonte Scuola

L’iniziativa del governo sull’educazione sentimentale nelle scuole Linkiesta.it

Conferenza nazionale commissioni pari opportunità: "Basta femminicidi"

La presidente della Toscana Francesca Basanieri: “Epilogo scontato, simile a tanti altri. Un copione a cui non vogliamo abituarci”. Cordoglio e vicinanza a familiari e amici di Giulia Cecchettin ...