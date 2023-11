Economist | Trump è il più grande pericolo mondiale del 2024

Trump può scardinare i dogmi green e l'"Economist" evoca l'Apocalisse

Il settimanale degli Elkann scende in campo contro The Donald : "Il più grande pericolo mondiale nel 2024". E immagina solo guai se venisse rieletto. Quando rovina i loro interessi, la democrazia ...

Trump può scardinare i dogmi green e l'«Economist» evoca l'Apocalisse La Verità

Argentina’s Javier Milei: from TV pundit to the presidency

Buenos Aires (Reuters) – When Argentine libertarian Javier Milei announced his entry into politics in 2020 in a bid to “blow up” the system, few predicted that three years later the wild-haired ...

Who is Javier Milei Argentina’s new president ‘looks like Wolverine and acts like Wolverine’

Friends and foes of Argentina’s next president compare him to his fellow right-wing populists Donald Trump and Jair Bolsonaro. Others have called the wild-haired economist a mix of Boris Johnson and ...