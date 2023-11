Ecco le KATSEYE | la super girlband selezionata da HYBE e Geffen Records è realtà

Leggi su funweek

(Di lunedì 20 novembre 2023) Dopo un lungo percorso attraverso il programma di audizioni The Debut: Dream Academy,annunciano la formazione delgruppo tutto al femminile. Le– questo il nome – è composto da sei artiste provenienti da diverse parti del mondo, pronte a farsi spazio sulla scena musicale internazionale. La proclamazione delle vincitrici è avvenuta durante una finale che ha visto dieci concorrenti esibirsi con brani originali (Dirty Water, Girls Don’t Like e All The Same) in cui le ragazze hanno dato prova di abilità nel canto e nel ballo. Ma hanno anche dimostrato la loro crescita artistica all’interno della Dream Academy. Del resto, il percorso è stato intenso, con oltre 120mila aspiranti in tutto il mondo e una selezione che si è articolare tra fasi e missioni. Il tutto nel ...