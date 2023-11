Eboli | arrestato per traffico di droga | aggredisce i Carabinieri

Leggi su zon

(Di lunedì 20 novembre 2023) Nel pomeriggio del 17 novembre scorso, idella Stazione di Santa Cecilia dihanno, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché resistenza a pubblico ufficiale, tale B.A., in quanto individuato in possesso 0,50 grammi di stupefacente del tipo cocaina e circa grammi 102 di hashish. L’uomo, per sottrarsi al controllo durante le operazioni di identificazione, ha tentato la fuga, minacciato ed aggredito i militari. Segui ZON.IT su Google News.