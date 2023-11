eActros | la gestione intelligente della batteria in inverno

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – Temperature inferiori allo zero e strade innevate o ghiacciate sono la paura di chi guida veicoli elettrici, figuriamoci quando questi sono dei truck elettrici da quale tonnellata. I test condotti da Mercedes-Benz Trucks a Rovaniemi, in Finlandia, all’inizio del 2023 hanno nuovamente confermato chemantiene la sua piena operatività anche in condizioni invernali