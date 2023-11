E' una serie B da trasferta | quante vittorie esterne finora

Leggi su today

(Di lunedì 20 novembre 2023) E' unaB da. Dopo 14 giornate addio al fattore campo. Si vince di più fuori che in casa, come riporta oggi una statistica della Gazzetta dello Sport. La Cremonese è la regina: inha vinto 5 volte su 6, mentre in casa è ancora deludente (in 7 partite solo un successo...