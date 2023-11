È stato incoronato il mercatino di Natale più conveniente d’Europa

(Di lunedì 20 novembre 2023) Sono parte integrante delcome Babboe le torte di carne macinata: per molti non c’è niente di così festoso come andare a undi. Ma spesso non sono economici. Il Winter Wonderland di Hyde Park costa 8.50 Euro, e questo solo per entrare. La ruota panoramica costa 11,50 sterline e

Accadde oggi: 20 novembre, almanacco del giorno

..." Sale al potere l'imperatore romano Diocleziano 1183 " Baldovino V di Gerusalemme viene... 1789 " Il New Jersey diventa il primodegli USA a ratificare la Dichiarazione dei Diritti ...

MedFilm Festival 2023, vince Dancing on the Edge of a Volcano Agenzia ANSA

Supercross di Parigi 2023: Jett Lawrence incoronato Re all'esordio P300.it | Motorsport Media

Serie A in fila da De Zerbi: il futuro è già scritto

Il tecnico bresciano sta ottenendo dei risultati strabilianti, soprattutto per la qualità del gioco espresso, in Premier League e un mostro sacro come Pep Guardiola lo ha incoronato come il futuro del ...

Bagnaia è secondo in Qatar, il titolo MotoGp è ad un passo

Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) ha vinto il Gp del Qatar, penultima prova del Mondiale MotoGp, con Francesco Bagnaia secondo al traguardo che allunga sul suo rivale per il titolo, Jorge Martin, ...