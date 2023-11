Due risultati su tre | ma tanta voglia di vincere | Spalletti al primo esame decisivo da Ct a Leverkusen

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023) Oltre 400 km separanoda Amburgo, dove nel 2006 l’Italia di Lippi eliminò l’Ucraina di Shevchenko al Mondiale in Germania. La sfida tra le due nazionali torna a disputarsi nel territorio tedesco, per i tristi motivi legati all’aggressione russa, e la posta in palio è ancora altissima per un torneo in programma in Germania. A, alla BayArena, gli azzurri affrontano un match determinante per la qualificazione diretta al Campionato Europeo del 2024. La vittoria sulla Macedonia ha dato all’Italia la fiducia necessaria, scaturita dal fatto che duesu tre sono sufficienti per assicurarsi il secondo posto dietro l’Inghilterra. Non c’è però l’intenzione di accontentarsi, come fatto sapere da ogni giocatore intervistato fin qui. L’obiettivo è la vittoria o almeno è la versione di facciata, perché ogni partita ha ...