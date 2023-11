Due esemplari di tartarughe marine recuperate e messe in salvo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue chiamate giunte alle locali Capitanerie di Porto ed al numero di reperibilità della stazione zoologica Anton Dohrn, hanno dato il via al recupero di duedi‘Caretta caretta’. La prima ad Ischia, segnalata da un cittadino che ha allertato la Capitaneria ed il personale dell’area marina protetta “Regno di Nettuno” poiché la tartaruga si trovava nello specchio d’acqua dell’area protetta, che si sono subito attivati per farla arrivare al porto di Napoli grazie alla compagnia di aliscafi Alilauro. Qui ad attenderla c’erano i volontari dell’Enpa di Salerno che hanno provveduto al trasporto della tartaruga. L’animale, un grosso maschio, è stato avvistato in superficie e presentava difficoltà nell’immergersi. Probabilmente è stato catturato con reti a strascico e liberato senza i dovuti controlli dello stato ...