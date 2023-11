Droga da Albania e Spagna | giro d’affari da 15 milioni di euro

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 20 novembre 2023) CAGLIARI – Facevano arrivare in Sardegna una tonnellata diall’anno, quasi cento chili al mese i membri dell’organizzazione criminale italoalbanese smantellata oggi dai carabinieri con l’operazione Family & Friends. Undi quasi 15dil’anno. Complessivamente sono state indagate 72 persone. Di queste in carcere sono finiti in 22 e 18 ai domiciliari. Dei 72 indagati, 56 sono sardi residenti in diversi centri della regione, gli altri sono tutti albanesi e spagnoli residenti anche in altre regioni d’Italia (Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo) e all’estero: sei di loro erano già in carcere per altri reati. Gli arrestati sono tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di, gli altri indagati ...