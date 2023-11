Dormitorio invernale per i senza tetto | il comune di Latina attrezza un’area con 60 posti letto

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 20 novembre 2023) Pubblicato il 20 Novembre, 2023 Con una delibera di giunta è stata stabilita la sede per il, che sarà gestito dalla Croce Rossa. Come lo scorso anno, sarà posizionata una tensostruttura nell’arena Prampolini, con accesso nel lato destro dello stadio Francioni. Contestualmente, verrà effettuata la sistemazione dell’immobile di pertinenza, adiacente all’impianto di basket denominato Palacei, dotato di bagni e docce a servizio degli utenti. “In continuità con quanto deciso lo scorso anno dal commissario prefettizio – ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali Michele Nasso – l’amministrazione ha deciso di mantenere ilnella zona di piazzale Prampolini. Ci sarà posto per 60 utenti e rimarrà aperto fino alla fine del mese di marzo, salvo condizioni climatiche avverse. In ...