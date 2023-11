Dopo Sinner ridiamo più sport alla tv generalista

Leggi su panorama

(Di lunedì 20 novembre 2023) Lamania che ha travolto i palinsesti della televisione italiana, costringendo a un taglia e cuci per far posto alle imprese del tennista altoatesino alle ATP Finals di Torino, dovrebbero far aprire gli occhi a chi gestisce budget e programmazione nella tv in chiaro del Belpaese. La finale contro Djokovic in preserale, spostata da Rai 2 a Rai 1il boom di ascolti della settimana torinese, ha frantumato ogni record: 6,686 milioni tra Rai e Skycon uno share del 35,9%. Roba da nazionale di calcio e, soprattutto, frutto di una progressione che ha visto i match dell'altoatesino costantemente sopra i 3 milioni di telespettatori. E' vero. L'Italia è un paese di tifosi e aver scoperto l'esistenza di un tennista a livello top nel mondo, giovane ed educato, aiuta. E' probabile che nessun altro match, nemmeno Djokovic contro ...