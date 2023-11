Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo su NOVE | puntate | orari e streaming

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 20 novembre 2023) “thesul” è un game show musicale italiano basato sul format americano omonimo. Il programma è condotto da Gabriele Corsi ed è andato in onda in prima visione sul’11 settembre 2023. Modalità di gioco In ogni puntata, tre concorrenti si sfidano a cantare insieme a canzoni popolari senza sbagliare nessuna parola. Le canzoni sono eseguite da una band dal vivo o riprodotte su una macchina karaoke. Ai concorrenti vengono mostrate le parole della canzone, ma non sono autorizzati a leggerle ad alta voce. Se un concorrente sbaglia una parola, viene eliminato dal round. I concorrenti hanno a disposizione tre jolly per aiutarli durante la canzone: Aiuto dal pubblico: Il pubblico ha la possibilità di cantare insieme alla canzone e aiutare il concorrente a ...