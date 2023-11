Donna fugge dal reparto di psichiatria e scompare L’appello del padre | “È in pericolo di vita Aiutateci”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Unadi 35 anni, Sara Tommasini, è fuggita daldiin cui era ricoverata e risulta introvabile da oltre 72 ore . La denuncia della scomparsa venerdì 17 novembre è partita daldella, che ha poi diffuso un appello sui social per ritrovarla. “Sara è in gravedi. Al momento della sparizione indossava una felpa blu con un cappuccio, un pantalone di tuta grigio, un paio di ciabatte Crocs. Ha capelli castani lunghi probabilmente raccolti”, ha scritto su Facebook Cosimo Tommasini allegando una foto della figlia. “a ritrovarla. Usiamo per una volta i social per salvare laa una ragazza”, ha continuato, sottolineando il fragile stato psichico e fisico della giovane ...