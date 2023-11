“Domenica In” | frase choc dell’ex magistrata sul femminicidio di Giulia Cecchettin | bufera sui social

Leggi su tvzap

(Di lunedì 20 novembre 2023) News tv. “Colpa delle madri”.In, lasull’omicidio dimanda il pubblico su tutte le furie – La puntata di «In» del 19 novembre 2023 si è aperta con un lungo approfondimento sul caso di. Il corpo della giovane è stato trovato nella giornata di sabato, mentre l’ex fidanzato, Filippo Turetta, è stato arrestato in Germania ieri. Per parlare dell’ennesimonel nostro Paese, Mara Venier ha invitato la criminologa Roberta Bruzzone, l’exe deputata della Lega Simonetta Matone, Rita Dalla Chiesa e l’autrice di “Amore Criminale”, Matilde D’Errico. Unadella ex pm è stata aspramente criticata: su ...