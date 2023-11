Domande Bonus trasporti 2023 | nuovo click day dal 1° dicembre Come fare

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il prossimo 1°sarà la volta delday per il. Dopo l’esaurimento delle risorse lo scorso 1°° novembre si avvicina il momento della riapertura delle istanze online di fine anno, in attesa delle prossime novità.Chi è rimasto fuori dal beneficio il mese scorso può quindi provare ad aggiudicarsi il contributo fino a 60 euro, in base alle risorse residue e non utilizzate. Oltre a quelle stanziate dalDecreto Bollette, che ha aggiunto un ulteriore stanziamento di 12 milioni di euro, e ha inoltre esteso l’utilizzo della Carta risparmio spesa all’acquisto di abbonamento aipubblici. Vista l’altissima affluenza di richieste ogni volta che viene riattivata la procedura per le istanze di ...