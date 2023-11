Dolore fortissimo al petto e corsa in ospedale | il dramma di Cristina Plevani dopo la cena

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Attimi di paura per. L'ex concorrente del Grande Fratello è finita inper un maloreuna serata in compagnia di amici. Lasi trovava al ristorante nel momento in cui ha accusato un fortealche l'ha spaventata. "Partiamo col dire che sono a casa e sto bene - premette su Instagram -. Ma ieri sera, pocounacon amici, mi è partito unin mezzo al. Nulla di che penso. Torno a casa, mi lavo mi metto a letto e ilnon passa". Ecco allora che la paura è aumentata: "La mia testa inizia a galoppare con le fantasie più tragiche. Cosa fai se sei a casa da sola ed è già l'1 di notte? Non vorrei dire ma ne sento e ne ...