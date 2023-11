Dogana | il terzo tentativo per la “nuova vita”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ partito il cantiere della riqualificazione dell’antica. Questa mattina, l’impresa che si è aggiudicata l’appalto, la Mar.Sal. Restauri, si è messa all’opera per restituire al monumento di piazza Amendola il suo antico splendore. Il restyling, progettato dallo studio “Corvino + Multari“, rappresenterà il simbolo della rinascita architettonica del centro storico di Avellino. Dopo gli interventi realizzati sulla Collina della Terra, a via San Francesco Saverio e Corso Umberto, e il lavoro svolto per il rilancio delle attività commerciali, prosegue l’impegno dell’Amministrazione per la rinascita del cuore antico di Avellino. Uomini e mezzi sono già al lavoro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.