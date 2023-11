DL 104 | Avv Vinci | attrazione capitali ma criticità persistono

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 novembre 2023) “Governo dia impulso a semplificato modello sviluppo” Roma, 20 nov. (askanews) – La conversione del decreto legge 104 del 10 agosto 2023 ha aperto per l’Italia l’ottimistica prospettiva di attrarreesteri di rilevante valore e conomico: un miliardo di euro in poi.Le ambiziose finalità di questa legge, volute per “la tutela degli utenti nelle attività economiche, finanziarie e negli investimenti strategici”, promettono infatti una semplificazione del panorama normativo, aprendo la strada a nuove opportunità peril nostro Paese. Per beneficiare di queste disposizioni, i fondi esteri impiegabili devono ottenere il riconoscimento di preminente interesse strategico nazionale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Inoltre, l’introduzione del commissario straordinario di Governo rappresenta una novità significativa, garantendo la necessaria ...