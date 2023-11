Djokovic ama mostrare alle giovani generazioni i loro limiti Sueddeutsche

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 novembre 2023) I ritratti, i racconti, gli aggettivi non bastano più per descrivere Novak. A Torino ha dimostrato ancora una volta di essere lui l’avversario da battere. E lo rimarrà ancora per molto secondo le sue dichiarazioni. Le vittorie, in semifinale e in finale delle Nitto Atp Finals, contro Alcaraz (n. 2 al mondo) e Sinner (n. 4 al mondo) fanno capire la ferocia che mette Nole quando all’orizzonte c’è una coppa da conquistare o un record da battere. Se n’è accorta anche lae non poteva essere altrimenti. Lo definisce “eterno stratega e mentalista”. «Finché potrò vincere contro di, andrò avanti», ha detto. «Una volta che inizieranno a prendermi a calci nel sedere, penserò a prendermi una pausa dal tennis professionistico». “La sua fame di successo deriva da varie componenti. Non esiste una ...