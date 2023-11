Disdette | insulti e minacce di morte al ristorante di Torreglia | lo sfogo del gestore | “Basta | non abbiamo a che fare con la famiglia Turetta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023)sui social ai gestori di un, ma a gestirlo non sono i genitori di Filippo. Nella giornata del dolore e del cordoglio per l’omicidio di Giulia Cecchettin è accaduto anche questo. Carichi a molla da una copertura mediatica a tappeto decine di utenti web sono andati a cercare dettagli della vita della(Filippo è stato arrestato in Germania con l’accusa di omicidio della coetanea Giulia Cecchettin ndr) rintracciando un particolare: la gestione di un, La Cicogna, anel padovano. Solo che è ben da 12 anni, cioè dal 2011, chehanno ceduto il locale allaFesio. E nelle scorse ore i Fesio hanno dovuto registrare prima una raffica di ...