Dieci anni di spaghetti western raccontati in un romanzo

(Di lunedì 20 novembre 2023) Roma,Sessanta. Nel pieno della Dolce Vita e dopo il successo di “8½”, il capolavoro di Fellini che ne racconta i fasti e le miserie, nel 1965 irrompono sul grande schermo le inquadrature campo lungo di “Per un pugno di dollari”, commentate magistralmente dalle musiche di Ennio Morricone. È una rivoluzione. Il film di Sergio Leone – il primo della trilogia “del dollaro” – ha un successo planetario che, solo nel primo anno, incassa un miliardo di lire e, soprattutto, apre la strada a un genere esplosivo: ilall’italiana o l’italo. C’era una volta a RomaSi mette così in moto una macchina colossale che, nel giro di, sforna più di cinquecento titoli, girati tra l’Italia e l’Andalusia. Non tutti indimenticabili, anzi, tanto che vengono rapidamente bollati come b movie ma ...