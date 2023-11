Diamanti sicuro | «Se l’Inter batte la Juve il campionato è finito»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Le parole di Alino, ex calciatore, in vista del derby d’Italia trantus ed Inter in programma Alinoè intervenuto a Radio TV Serie A per parlare dele della lotta Scudetto traed Inter. Di seguito le sue parole. PAROLE – «Sevince e va a +5 sulla seconda, ilfinisce subito come l’anno scorso. Lantus non la vedo continua come. Se lantus vince, e può darsi, perché è sempre lantus, non cambia nulla. Lantus adesso non la vedo che va in giro e vince come prima., invece, la sento più così. Non va bene nemmeno il pari allantus! Questo è un discorso da ...