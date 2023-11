Declinato in tutte le sue sfumature | questo colore avvolgente domina tra le it bag più pratiche della stagione

Leggi su amica

(Di lunedì 20 novembre 2023) GUARDA LE FOTO Tracolle marroni: il best of dell’autunno Impossibile non notare la quantità enorme di borse a tracolla marroni che fanno bella mostra di sé nelle boutique. Questa, infatti,e classicoincontrastato in fatto di accessori.in millediverse tra loro. Ma la cosa più importante è che ha deciso di fare coppia fissa con il modello a tracolla, il più pratico e quotidiano delle borse che tanto amiamo. Ancheproposto in tantissime variabili diverse. Da quelle più morbide alle più strutturate, dalle più capienti a quelle mini. Il risultato è qualcosa di ...