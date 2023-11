Deadpool 3 | Hugh Jackman più in forma che mai per riprendere i panni di Wolverine in vista delle riprese

(Di lunedì 20 novembre 2023)sembra più inche mai nell'ultimo video in cui si allena perdiindi3.sembra più inche mai nel nuovo video in cui si allena indi3, in cui vestirà nuovamente idi. Dopo la fine dello sciopero SAG-AFTRA presto riprenderà la produzione di3 e intantoha già iniziato ad allenarsi per rientrare neidi Logan. L'attore stesso ha condiviso ...

Ci vogliono sei mesi di allenamento per trasformarsi in Wolverine

Hugh Jackman sembra più in forma che mai nell'ultimo video in cui si allena per riprendere i panni di Wolverine in vista delle riprese di Deadpool 3.

The now 55-year-old Hugh Jackman has been training hard and eating a lot of calories for the filming of Deadpool 3 where the actor, as you know, once again portrays Wolverine. Although after Logan he ...